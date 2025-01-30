Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 6: Absturz eines Familienvaters
Supermarktleiter Eric Höfer verliert durch einen schrecklichen Unfall seine Frau Bea. Eric fällt in ein tiefes Loch und betäubt seinen Schmerz mit Alkohol. Als er bei der Arbeit im Supermarkt im Alkoholrausch eine Kundin anfällt, wird er gefeuert. Auch Tochter Antonia zieht er in den Sog aus Depressionen und Alkohol. Das Mädchen begeht schließlich eine Verzweiflungstat. Verliert Eric auch den letzten geliebten Menschen in seinem Leben?

