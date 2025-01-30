Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schule, Ballettproben und eine strenge Diät - Die 16-jährige Nina Thies übt Tag und Nacht für die Aufnahmeprüfung an einer renommierten Ballettschule. Um den ehemaligen Jugendtraum ihrer ehrgeizigen Mutter Rebecca zu erfüllen, verzichtet sie auf ein Teenagerleben mit Freizeit und Freunden. Dass Nina mit jedem Tag dünner und schwächer wird, bemerkt Rebecca nicht, sondern bestärkt ihre Tochter. Erst als sie verdächtige Pillen in Ninas Sachen findet, ahnt sie Schlimmes.
