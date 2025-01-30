In den Schuhen Deiner SchwesterJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 17: In den Schuhen Deiner Schwester
23 Min.Ab 12
Die 31-jährige Einzelhandelskauffrau Esther Franke ist maßlos überfordert: Sie kämpft ununterbrochen um das Überleben ihrer kleinen Boutique, und zu Hause wartet ihre aufmüpfige 15-jährige Tochter Mayra auf sie. Zu allem Überfluss zieht auch noch ihre gerade obdachlose Schwester Jacky bei ihr ein, die alles noch schlimmer macht: Jacky überredet ihre Nichte dazu, sich heimlich nachts mit einem Jungen zu treffen. Dabei wird das Mädchen Opfer eines sexuellen Übergriffes ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1