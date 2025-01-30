Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Spielsüchtig

Spielsüchtig

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 22: Spielsüchtig

23 Min.Ab 12

Der 34-jährige IT-Spezialist Max Obermaier hat durch seine Spielsucht seinen Job verloren, und Freundin Lea hat keine Ahnung von seinem Doppelleben. Sie schmiedet Hochzeitspläne, während Max vorgibt, ins Büro zu gehen. Er gerät immer tiefer in die Schuldenspirale und wird sogar von Geldeintreibern bedroht, die seine Wohnung komplett verwüsten. Doch nicht nur das: Lea ist spurlos verschwunden. Haben die Geldeintreiber ihre Drohung wahr gemacht und Lea als Pfand mitgenommen?

