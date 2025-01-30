Ich sehe was, was Du nicht siehstJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 10: Ich sehe was, was Du nicht siehst
23 Min.Ab 12
Geraldine Pötter (34) ist Single und hat einen richtig miesen Tag. Bahn verpasst, zum Termin zu spät, eine Blase gelaufen und jetzt auch noch kein Geld in der Tasche, um die Rechnung im Restaurant zu zahlen. Eigentlich ein Tag zum Vergessen. Aber ausgerechnet an diesem Tag soll eine außergewöhnliche Begegnung ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellen. Eine Wahrsagerin behauptet, dass Geraldine genau heute ihrem Traummann begegnet sei.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1