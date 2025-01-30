Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Crash Teenager am Limit

SAT.1Staffel 8Folge 2
Crash Teenager am Limit

Crash Teenager am LimitJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 2: Crash Teenager am Limit

23 Min.Ab 12

Christian Hess (37) hat einen Sohn wie er im Buche steht: Jan ist nicht nur Einser-Schüler - der erfolgreiche Fechter steht kurz davor, auf eine Elite-Sportschule in den USA aufgenommen zu werden. Doch was Christian nicht ahnt: Der 16-Jährige droht an dem Druck - vor allem durch seine strenge Mutter - zu zerbrechen. Als Christian dann auch noch leistungsfördernde Medikamente bei Jan findet, gerät seine Welt ins Wanken: Haben er und Ehefrau Tanja dem Teenager zu viel zugemutet?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen