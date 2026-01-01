Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 15: Ein Leben für die Liebe
23 Min.Ab 12
Lungenkrebs! Mit gerade mal 34 Jahren wird bei der erfolgreichen Weinhändlerin Sissi Rose die schreckliche Diagnose gestellt. Ein Todesurteil. Ohne Chemo bleiben ihr nur noch drei Monate zu leben. Trotzdem entscheidet sich Sissi dagegen. Sie möchte die übrige Zeit genießen und in Würde sterben. Bis sie plötzlich ihre große Liebe trifft - und in einen inneren Konflikt gerät.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1