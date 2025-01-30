Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Einzelgänger

SAT.1Staffel 8Folge 19
Der Einzelgänger

Der EinzelgängerJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 19: Der Einzelgänger

23 Min.Ab 12

Seit dem Tod seiner Freundin hat sich für Mark Berninger alles verändert. Der 26-Jährige zieht sich komplett zurück und meidet vor allem seinen Vater Kurt, dem er die Schuld an dem Unfall gibt. Doch dann steht eines Tages die quirlige Patricia in seinem Plattenladen - und stellt sein Leben mit ihrer wilden Art gehörig auf den Kopf. Was Mark nicht ahnt: Die Begegnung mit Patricia ist kein Zufall, sondern der Versuch seines Vaters, Mark aus seinem Schneckenhaus zu befreien.

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

