Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die verlorene Zeit

SAT.1Staffel 8Folge 4
Die verlorene Zeit

Die verlorene ZeitJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 4: Die verlorene Zeit

22 Min.Ab 12

Die 22-jährige Lena Wirtz verbringt ihren Geburtstag damit, ihre Möbel im Internet zu versteigern, denn sie ist knapp bei Kasse. Als am Abend ihre verhasste aber wohlhabende Schwester Simone mit einem teuren Geschenk vor ihrer Tür steht, wittert Lena die Gelegenheit: Am nächsten Tag bringt sie das Geschenk zurück und kassiert dafür das Geld. Doch ihr Plan geht nicht auf, denn beim Juwelier wird sie von der Polizei ins Verhör genommen: das Schmuckstück wurde geklaut!

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen