Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 8Folge 17
Folge 17: Inflagranti

22 Min.Ab 12

Die 29-jährige Schwedin Svea Nilsson hat alles was man sich wünschen kann: einen fürsorglichen Ehemann, eine bezaubernde Tochter und Erfolg im Beruf. Doch die Arbeit wächst Svea über den Kopf und vor lauter Stress merkt sie gar nicht, wie gut sich ihre beste Freundin Melanie um sie und ihre Familie kümmert - zu gut! Svea begibt sich auf Geschäftsreise. Ein folgenschwerer Fehler?

