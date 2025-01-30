Verliebt in eine ProstituierteJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 20: Verliebt in eine Prostituierte
23 Min.Ab 12
Der attraktive Julian Sanders (29) hatte schon immer einen Masterplan für sein Leben: Nach dem erfolgreich absolviertem Jurastudium in New York fängt er in der renommierten Anwaltskanzlei seines Vaters in München an. Die Begegnung mit der Weißrussin Natascha ist so unverhofft wie dramatisch. Julian und Natascha schweben auf Wolke sieben. Doch warum bittet sie ihn nach der ersten Liebesnacht um 200 Euro und welches pikante Geheimnis verbirgt sich dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1