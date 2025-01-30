Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Findelkind

SAT.1Staffel 7Folge 39
Folge 39: Das Findelkind

23 Min.Ab 12

Von einer Minute auf die andere bricht das Leben der 26-jährigen Nora Böhner in sich zusammen. Ihre Mutter macht ihr auf dem Sterbebett ein grausames Geständnis: Nora ist adoptiert. All die Jahre hat sie mit einer Lüge gelebt. Mit eisernem Willen macht sich Nora auf die Suche nach ihrer Vergangenheit, setzt dabei sogar ihre Ehe aufs Spiel und findet schließlich ihre leibliche Mutter - Claudia. Doch wer ist diese Frau? Und warum gab sie vor Jahren ihr geliebtes Baby weg?

SAT.1
