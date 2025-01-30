Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Date Rape - Warum mein Sohn?

SAT.1Staffel 8Folge 27
Date Rape - Warum mein Sohn?

Date Rape - Warum mein Sohn?Jetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 27: Date Rape - Warum mein Sohn?

22 Min.Ab 12

Ist mein Sohn ein Vergewaltiger? Diese Frage muss sich der 39-Jährige Notarzt Felix Matzat stellen. Seit dem Tod seiner Frau läuft in seinem Leben alles aus dem Ruder. Denn jetzt kümmert er sich alleine um seinen 17-jährigen Sohn Noah. Keine leichte Aufgabe, wenn man gleichzeitig 24-Stunden Schichten im Krankenhaus fährt. Doch wie sehr ihm sein Sohn entgleitet merkt Felix erst, als plötzlich ein Mann auftaucht und behauptet, Noah hätte seine Tochter vergewaltigt!

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen