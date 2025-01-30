Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Baby zu verkaufen

SAT.1Staffel 8Folge 38
Baby zu verkaufen

Baby zu verkaufenJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 38: Baby zu verkaufen

23 Min.Ab 12

Rona Dahlhaus wünscht sich ein Baby. Doch erneut erleidet die Hoteliersgattin eine Fehlgeburt. Die 18-jährige Jule Winkler arbeitet in Ronas Hotel und ist bereits Mutter. Verstoßen von ihrer Familie und vom Kindsvater im Stich gelassen, findet sie Unterschlupf bei ihrem neuen Freund Nevio. Der macht keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen ihren Sohn Yannik. Nun ist Jule ist erneut schwanger. Die junge Frau sieht nur einen Ausweg - und macht Rona ein verzweifeltes Angebot ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen