Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 8Folge 43
Folge 43: Der Bankräuber

22 Min.Ab 12

Endlich Feierabend! Nach einer langen Nacht will die Taxifahrerin Sandra (34) nur noch heim und ihrer Tochter zum Geburtstag gratulieren. Doch plötzlich springt ein vermummter Mann auf den Rücksitz ihres Taxis. Simon (37) hat gerade eine Bank überfallen und dabei einen Wachmann erschossen. Mit gezogener Waffe will er Sandra dazu zwingen, ihn nach Italien zu fahren. Sandra weiß nicht, ob sei diese Taxifahrt überleben wird ...

