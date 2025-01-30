Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 44: Der gebrochene Schwur
22 Min.Ab 12
Nach einer erneuten Enttäuschung hat sich Carolina Bargstedt (30) eines geschworen: Nie wieder ein verheirateter Mann! Und tatsächlich: Als Carolina den smarten Arzt Bernd kennenlernt, scheint ihr Glück perfekt. Bernd ist charmant, sieht gut aus und ist geschieden. Das glaubt Carolina zumindest. Doch in Wahrheit hat Bernd seinen Scheidungstermin platzen lassen, angeblich weil seine Frau todkrank ist. Ist Carolina wieder hereingefallen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1