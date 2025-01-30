Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 46: Weil wir nur Freunde sind
23 Min.Ab 12
Zoé und Florian sind die dicksten Freunde - ohne dass romantische Gefühle im Weg stehen. Doch Zoés Freund Jens sieht das anders. Er setzt Zoé ein Ultimatum. Wenn sie nicht mehr Zeit für ihre Beziehung aufbringt, ist es aus! Zoé willigt ein, bis sie ihrem besten Freund mit einer kleinen Lüge aus der Patsche helfen muss. Doch aus der kleinen Lüge wird eine große Lüge und plötzlich steht Zoé vor den Trümmern ihrer Beziehung.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1