Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 91: Abtreibung wider Willen
23 Min.Ab 12
Moral oder Liebe? Jungunternehmer Daniel Bals muss sich entscheiden: Siegt die Vernunft und bleibt er bei seiner an Brustkrebs erkrankten Frau Natascha, oder folgt er seinem Herzen und beginnt ein neues Leben mit Laura, die ein Kind von ihm erwartet? Als Daniel seine Entscheidung getroffen hat, ist es fast zu spät - denn die luxusliebende, intrigante Natascha hat bereits folgenschwere Vorkehrungen getroffen ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1