Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Meine Tochter, ihr Freund und ich

SAT.1Staffel 8Folge 61
Meine Tochter, ihr Freund und ich

23 Min.Ab 12

Karen Berger ist eine glückliche Mutter und Ehefrau. Doch sie lebt seit 18 Jahren mit einer Lüge. Als ihr Jugendfreund Tom plötzlich vor der Tür steht, droht alles aufzufliegen. Denn Tom ist nicht ohne Grund zurückgekommen. Über Karens Tochter Lara (17) versucht er sich in ihr Leben zurückzuschleichen. Doch nicht Karen verliebt sich in Tom, sondern Lara. Für Karen eine Katastrophe, denn die beiden könnten mehr gemeinsam haben, als ihr lieb ist ...

SAT.1
