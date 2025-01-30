Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 30: Eltern über Nacht
23 Min.Ab 12
Elena Weiß liebt ihren Job und hat mit Familie und Kindern nichts am Hut. Es fehlt nur noch der passende Mann, denkt sich ihre beste Freundin Sophie und organisiert ein Blind Date. Doch das erste Treffen mit Paul endet katastrophal und Elena schwört sich, den Kerl nie wiederzusehen. Dann fällt Sophie nach einem Unfall ins Koma und Elena soll sich mit Paul um ihren 5-jährigen Sohn Jakob kümmern. Widerwillig stimmen beide zu - und plötzlich sind sie Eltern über Nacht.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
