Folge 72: Muttertag
22 Min.Ab 12
Freunde, Party, Shoppen - das ist für Loreen Langner (16) im Augenblick das Wichtigste. Dass sie eigentlich auf jeden Cent achten muss und ihre Mutter Petra (35) als Putzfrau arbeitet, verheimlicht sie ihrer wohlhabenden Mädelsclique. Doch als Loreen und ihre Freunde eines Abends in einen Club gehen, weiß sie nicht, dass ihre Mutter dort als Klofrau aushilft. Jetzt droht alles aufzufliegen, außer Loreen verleugnet sie - und das ausgerechnet am Muttertag ...
