Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 32: Wahrheit tut weh
23 Min.Ab 12
Die 24-jährige Journalistin Lisa Vormann hat endlich einen Job bei einer Zeitung gefunden. Schon beim ersten Rechercheauftrag in ihrer Probezeit stößt sie auf ein ungeheuerliches Geheimnis: Der bekannte Textilunternehmer Gregor Renfeldt soll seine Mitarbeiterinnen sexuell nötigen. Lisa macht sich auf die Suche nach den Opfern und hofft, dass sie mit ihrem Artikel seinem Treiben ein Ende setzen kann. Doch dann findet Lisa heraus, dass sie das Opfer einer Intrige geworden ist ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1