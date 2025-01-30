Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Du wirst Dein Kind nie wiedersehen

SAT.1Staffel 8Folge 80
Folge 80: Du wirst Dein Kind nie wiedersehen

23 Min.Ab 12

Patrick Martens (34) kümmert sich um seinen Sohn Benni (10), während seine Freundin Svenja als Anwältin für den Unterhalt der Familie sorgt. Allerdings schraubt Patrick mit Benni lieber an Oldtimern herum, anstatt sich um den Haushalt zu kümmern. Svenja leidet unter dem ständigen Chaos zu Hause, packt eines Tages ihre Sachen und zieht mit Benni aus. Als Patrick daraufhin bei Svenja seine Rechte als Vater einfordert, erfährt er von einer Lüge, an der er fast zerbricht.

SAT.1
