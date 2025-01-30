Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 35: Tanz der Herzen
23 Min.Ab 12
Um in der Firma seines Vaters aufzusteigen, muss der 30-jährige Tim die Betreiberin einer Tanzbar dazu bringen, ihr geliebtes Lokal aufzugeben. An dessen Stelle plant Tims Vater Gerd eine riesige Shoppingmall. Doch die Vernichtung des Cafés gestaltet sich schwieriger als angenommen: Tim verliebt sich Hals über Kopf in die hübsche Besitzerin Sarah. Als Gerd das mitbekommt, setzt er alles daran, das neue Liebesglück zu zerstören. Sein Vorhaben scheint zu fruchten ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© Sat.1