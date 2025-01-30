Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Nur die Liebe zählt

SAT.1Staffel 7Folge 38
Nur die Liebe zählt

Nur die Liebe zähltJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 38: Nur die Liebe zählt

22 Min.Ab 12

Der 34-jährige Investmentbanker Vincent Biel lebt für seinen Job. Seine Beziehung steht vor dem Aus, da auch für seine Verlobte Laurine die Arbeit an erster Stelle steht. Als er sich freinimmt, um seinem Bruder beim Renovieren zu helfen, wird ihm klar, dass er so nicht glücklich ist. Dabei lernt er zufällig die schüchterne Pia kennen. Die bodenständige Verkäuferin erinnert ihn an eine Zeit, in der andere Dinge als Geld und Erfolg wichtig waren. Bei ihr fühlt er sich geborgen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen