Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ein Baby für Bea

Staffel 7Folge 422vom 10.12.2014
Ein Baby für Bea

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 422: Ein Baby für Bea

23 Min.Folge vom 10.12.2014Ab 12

Bea (26) arbeitet in einem Supermarkt. Sie wuchs im Heim auf und kann ihrer Mutter nicht verzeihen, dass sie sie als Kind weggegeben hat. Deshalb möchte Bea einmal selbst die perfekte Mutter werden. Dann wird sie Zeugin eines unglaublichen Vorfalls - jemand setzt sein Neugeborenes vor Beas Supermarkt aus! Kurzerhand beschließt Bea, das Baby zu behalten. Doch ihr schlechtes Gewissen gibt keine Ruhe: Gibt sie das Baby zurück? Oder lebt sie ein Leben lang mit einer Lüge?

