Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Willst Du mich für immer lieben?

Staffel 7Folge 426vom 16.12.2014
Joyn Plus
Willst Du mich für immer lieben?

Willst Du mich für immer lieben?Jetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 426: Willst Du mich für immer lieben?

23 Min.Folge vom 16.12.2014Ab 12

Schon zwei Mal hat Lizzie ihren Bräutigam vor dem Altar sitzen gelassen. Jetzt steht ihr dritter Versuch bevor. Ein dritter Rückzieher wäre die nächste große Schlagzeile in der Klatschpresse. Und genau darauf hat Journalist Ben es abgesehen. Aus Geldnot nimmt er den fragwürdigen Auftrag seines Verlegers an. Doch schon bald wird ihm klar, dass die liebenswerte Lizzie ihm keineswegs gleichgültig ist. Er kann seine moralischen Zweifel nicht mehr ignorieren.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen