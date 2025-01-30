Beste Freundin, schlimmste FeindinJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 1: Beste Freundin, schlimmste Feindin
22 Min.Ab 12
Das Verhältnis zwischen dem Künstler Christian Tschirner und seiner Frau Eva ist ein einziges Scherbenmeer. Offen und schonungslos bekämpft sich das Ehepaar vor seiner Tochter Maja. Einziger Halt der 16-Jährigen ist ihre beste Freundin Lisa. Doch eines Tage erwischt sie ausgerechnet Lisa beim Sex mit ihrem Vater. Für Maja bricht eine Welt zusammen. Denn ihr Vater fleht sie an, ihrer Mutter nichts von seinem Verhältnis zu sagen ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1