Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Hilfe, mein Sohn ist ein Nazi

SAT.1Staffel 6Folge 3
Hilfe, mein Sohn ist ein Nazi

Hilfe, mein Sohn ist ein NaziJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 3: Hilfe, mein Sohn ist ein Nazi

23 Min.Ab 12

Als die 38-jährige Julia Behrens gemeinsam mit ihrem Sohn Vincent von Bochum nach Nürnberg zieht, findet der 16-Jährige einfach keinen Anschluss. Vom Stiefvater nicht anerkannt, wird er in der Schule auch von seinen Mitschülern ständig niedergemacht. Hilfe und Anerkennung findet er bei einer Gruppe rechtsradikaler Jugendlicher. Schafft es Julia, ihren Sohn aus diesem Teufelskreis zu befreien?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen