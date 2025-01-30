Angeklagt, was kostet dein GewissenJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 7: Angeklagt, was kostet dein Gewissen
23 Min.Ab 12
Gewinnen um jeden Preis - so lautet das Motto des 34-jährigen Rechtsanwalts Nick Jahnke. Eigentlich wollte er für seinen Job nie sein Gewissen verkaufen, aber seine Mandanten zahlen gut für einen Freispruch. Als Nick einen Szenewirt verteidigen soll, der seine Frau grün und blau geschlagen hat, wird er abermals vor die Entscheidung gestellt: Setzt er sich für die ängstliche und verletzte Frau des Wirts ein oder ist ihm seine Karriere wichtiger?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1