Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 6Folge 10
22 Min.Ab 12

Die attraktive Chefsekretärin Melanie Römer leidet zunehmend unter den frechen und forschen Annäherungsversuchen ihres Chefs Roman Schwarz. Melanies einziger Ausweg: die Kündigung - wäre da nicht ihr arbeitsloser Mann Leon. Selbst nachdem der Chef versucht, Melanie zu vergewaltigen, hält die 25-Jährige noch durch. Doch als die junge Kollegin Lilli Francke plötzlich nicht mehr zur Arbeit kommt, ahnt Melanie Furchtbares ...

