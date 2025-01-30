Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Falsche Freunde

SAT.1Staffel 6Folge 11
Falsche Freunde

Folge 11: Falsche Freunde

22 Min.Ab 12

Das Leben des 17-jährigen Schülers Josh Emmert steht Kopf. Er musste all seine Freunde zurücklassen und mit seiner Mutter zu ihrem verhassten Freund in eine neue Stadt ziehen. Josh rebelliert und ist mehr bei seiner neuen Clique als zuhause. Dass einige seiner neuen Freunde vorbestraft sind, findet Josh eher cool. Und deswegen schlägt er auch alle Warnungen seiner Mutter in den Wind und lässt nichts auf seine neuen Freunde kommen. Bis diese ihr wahres Gesicht zeigen ...

