Der Junge, der nicht reden wolteJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 107: Der Junge, der nicht reden wolte
22 Min.Ab 12
Mario Kleinert (36) ist Kriminalhauptkommissar und schwierige Fälle gewöhnt. Normalerweise lässt der 36-Jährige nichts an sich ran. Doch als er zu einem Mordfall gerufen wird, passiert genau das. Eine junge Mutter wurde in ihrer Wohnung überfallen und ermordet. Einziger Zeuge: ihr zehnjähriger Sohn. Zwischen dem Kommissar und dem Jungen entwickelt sich eine ganz besondere Freundschaft. Dann hat Linus eine Bitte, die den sonst so starken Kommissar völlig aus der Bahn werfen soll.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1