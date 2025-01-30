Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Lebensretter gesucht

SAT.1Staffel 8Folge 112
Lebensretter gesucht

Folge 112: Lebensretter gesucht

23 Min.Ab 12

Das Leben von Kriminalkommissarin Klara Lindemann (34) ist komplett durchgeplant. Sie steckt in ihrem Traumjob und soll bald den erfolgreichen Staatsanwalt Volker Imhoff heiraten. Aber durch einen schweren Autounfall ändert sich schlagartig alles. Klara wird von einem Unbekannten aus dem Auto gerettet. Kurz danach verschwindet er spurlos. Aber warum? Ab dem Moment ist für Klara nichts mehr wichtig. Sie hat nur ein Ziel: Ihren geheimnisvollen Lebensretter zu finden.

SAT.1
