Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ich will nur Dein Bestes - Dein Geld

SAT.1Staffel 8Folge 113
Ich will nur Dein Bestes - Dein Geld

Folge 113: Ich will nur Dein Bestes - Dein Geld

23 Min.Ab 12

"40.000 Euro oder deine kleine Schwester geht für mich anschaffen!" - Vor diese Entscheidung stellt ein Kredithai die Vollwaise Annika Schreiber. Um ihre Schwester Lisa (17) zu schützen, geht die 26-Jährige schweren Herzens auf einen hinterhältigen Plan ein. Sie gibt sich als Enkelin der wohlhabenden Elisabeth Wagner (69) aus, um diese dann nach Strich und Faden auszunehmen. Doch der Plan gerät in Gefahr, als Annika echte Enkelgefühle für die die ältere Dame entwickelt ...

