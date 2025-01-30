Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 8Folge 120
Folge 120: Hypochonder

22 Min.Ab 12

Singlefrau Anna hat panische Angst vor Viren und Bakterien. Dadurch geht die 28-jährige Hotelangestellte täglich durch die Hölle. Sie unterdrückt selbst ihre Gefühle gegenüber dem charmanten Nachbarn Eric, der völlig in sie verschossen ist. Das Schlimmste ist nämlich: Eric ist Arzt und mit Bakterien und Viren durch und durch verseucht! Doch als Anna eines Tages direkt vor Erics Augen zusammensackt, nimmt er sie ernst und geht dem Ganzen auf den Grund.

