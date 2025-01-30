Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 124: Das Schwiegermonster
23 Min.Ab 12
Die 38-jährige Andrea lebt friedlich mit ihrem Mann Thorsten und der gemeinsamen Tochter Leonie. Eines Tages steht ihre Schwiegermutter Ingeborg mit Sack und Pack vor ihrer Tür. Ihre Wohnung ist wegen Schimmelbefall unbewohnbar. Missmutig muss Andrea mit ansehen wie das Schwiegermonster den Haushalt an sich reißt und ihr Mann wieder zum Schulkind wird. Doch durch Zufall lüftet Andrea das dunkle Geheimnis um den wahren Grund von Ingeborgs Besuch ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1