Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 127: Babyalarm
23 Min.Ab 12
Karriere, Kind und Kegel? Karriere - ja. Aber für Kinder fühlt sich die 30 jährige Sina noch viel zu jung. Allerdings ist ihr Freund Jakob da ganz anderer Meinung. Sein sehnlichster Wunsch: ein gemeinsames Baby - jetzt gleich. Zunehmend fühlt sich Sina unter Druck gesetzt, erfindet Notlügen - bis sich Jakob gezwungen fühlt, seinem Glück ein bisschen auf die Sprünge zu helfen: er entwickelt einen fiesen Plan?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1