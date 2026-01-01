Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Muttersöhnchen

SAT.1Staffel 8Folge 134
Muttersöhnchen

MuttersöhnchenJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 134: Muttersöhnchen

22 Min.Ab 12

Die 28-jährige Mara Klein ist Mutter aus Leidenschaft. Doch als sie von ihrem ehemaligen Chef ihren Traumjob angeboten bekommt, kann sie einfach nicht nein sagen. Da gibt es nur ein Problem: Ihr Mann Jonas will auf keinen Fall kürzer treten um sich um den einjährigen Lukas zu kümmern. Er holt stattdessen seine Mutter ins Haus. Für Mara entwickelt sich das Arrangement zum absoluten Albtraum. Sie will ohne die nervige Schwiegermutter auskommen und baut auf die Hilfe ihres Mannes.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen