Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Entscheidung aus Liebe

SAT.1Staffel 8Folge 138
Entscheidung aus Liebe

Folge 138: Entscheidung aus Liebe

23 Min.Ab 12

Beas größter Wunsch ist es, das Café ihrer verstorbenen Mutter finanziell zu retten. Die Scheinehe mit dem attraktiven Abbad scheint die Lösung zu sein. Sie bekommt das nötige Geld und er darf legal in Deutschland bleiben. Erst nur ein Vernunft-Arrangement, kommen sich Bea und der lebenslustige Marokkaner näher. Probleme mit Beas Langzeitfreund sind somit vorprogrammiert. Für welchen Mann wird sich Bea entscheiden?

