Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 138: Entscheidung aus Liebe
23 Min.Ab 12
Beas größter Wunsch ist es, das Café ihrer verstorbenen Mutter finanziell zu retten. Die Scheinehe mit dem attraktiven Abbad scheint die Lösung zu sein. Sie bekommt das nötige Geld und er darf legal in Deutschland bleiben. Erst nur ein Vernunft-Arrangement, kommen sich Bea und der lebenslustige Marokkaner näher. Probleme mit Beas Langzeitfreund sind somit vorprogrammiert. Für welchen Mann wird sich Bea entscheiden?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1