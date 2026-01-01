Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 139: Seitensprung ins Glück
23 Min.Ab 12
Getäuscht vom eigenen Mann! Seit 18 Jahren ist Inga Hartmann glücklich mit Mark verheiratet. Doch dann der Schock: Mark hat eine Affäre - mit ihrer besten Freundin! verletzt und gedemütigt schottet sich Inga ab. Und besonders der smarte Jost schafft es, Inga aus ihrer Trauer zu holen. Beide sind magisch voneinander angezogen, doch dann zieht Inga abrupt die Reißleine, sie möchte ihrem Mann eine zweite Chance geben. Hat er diese überhaupt verdient?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1