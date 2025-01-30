Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 8Folge 146
23 Min.Ab 12

Für ihre Kinder wünscht sich Unternehmerin Elfi Diercks (58) nur das Allerbeste. Doch dann findet sie etwas über die Partner ihrer Kinder Martha und Roger heraus, dass deren Glück zerstören könnte. Aber bevor Elfi ihre Kinder warnen kann, platzt Martha mit einer Neuigkeit heraus: Sie ist schwanger! Elfi muss sich entscheiden: Kann sie ihren Kindern die grausame Wahrheit vorenthalten? Oder nimmt sie in Kauf, deren Glück zu zerstören?

SAT.1
