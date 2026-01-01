Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Fluch der Vergangenheit

SAT.1Staffel 8Folge 150
Fluch der Vergangenheit

Fluch der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 150: Fluch der Vergangenheit

23 Min.Ab 12

Wenn Michael Neppe (44) von seinen früh verstorbenen Eltern erzählt, macht vor allem Tochter Elena große Augen: Michaels Vater segelte als Kapitän um die ganze Welt, während sich seine Mutter zuhause um ihn kümmerte. Doch als er eines Tages einen Brief seiner angeblich toten Mutter erhält, wird klar: Der erfolgreiche Anwalt lebt seit 30 Jahren eine Lüge. In seinem Heimatort muss sich Michael seinem dunklen Geheimnis stellen. Kann er mit seiner Vergangenheit Frieden schließen?

