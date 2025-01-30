Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 22: Hanna - Mutter in Todesangst
23 Min.Ab 12
Für Hanna Richter wird der schlimmste Alptraum wahr: Ihr gewalttätiger Ex-Mann Mirco wird nach jahrelanger Haft aus dem Gefängnis entlassen und sinnt auf Rache. Hinzu kommt, dass Hanna ihrem 16-jähringen Sohn bisher die Wahrheit über seinen leiblichen Vater verschwiegen hat. Als Mirco Kontakt zu Leon aufnimmt, beschimpft der seine Mutter als Lügnerin und flüchtet in die offenen Arme seines kriminellen Vaters - nicht ahnend, dass er sich damit in tödliche Gefahr begibt ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1