Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Eine verbotene Nacht

SAT.1Staffel 8Folge 28
Eine verbotene Nacht

Eine verbotene NachtJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 28: Eine verbotene Nacht

23 Min.Ab 12

Es ist die Nacht der Nächte: Ellen wird 30. Doch die Feier endet mit einer Katastrophe - sie landet im Bett mit Erik, dem Verloben ihrer besten Freundin Katharina. Das Dilemma: Die beiden gestehen sich ihre Liebe. Ellen muss sich entscheiden: Verrät sie die Freundschaft zu ihrer besten Freundin oder betrügt sie ihr eigenes Herz?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen