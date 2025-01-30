Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mädchenfalle Loverboy

SAT.1Staffel 8Folge 32
Mädchenfalle Loverboy

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 32: Mädchenfalle Loverboy

23 Min.Ab 12

Wenn die Sehnsucht nach Liebe in die Hölle führt: Die einsame Witwe Mona Petzold (36) bricht für ihren neuen Freund Dominic (40) alle Brücken ab. Zusammen mit Tochter Sophie zieht sie zu ihm nach Frankfurt. Doch schnell zeigt Dominic sein wahres Gesicht: herrisch, unbarmherzig und brutal! Darunter leidet auch Sophie. Verzweifelt versucht die 16-Jährige aus dem lieblosen Familiendrama zu fliehen und gerät an einen Zuhälter. Wie weit wird Mona gehen, um ihre Tochter zu retten?

