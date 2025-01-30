Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 50: Mr. Right
Ein Autounfall stellt Paula Schneiders Leben auf den Kopf: Ihre Schwester ist tot, und Paula muss für deren Tochter Marie sorgen. Dabei wollte sie gerade mit ihrem Freund Thilo nach Schottland ziehen. Die 33-Jährige legt ihre Pläne auf Eis. Thilo ist jedoch nicht bereit für eine Familie und wandert alleine aus. Fünf Jahre später hat Paula eine neue Liebe. Bis eines Tages Thilo wieder auftaucht und um sie kämpfen will. Doch kann sie ihm noch mal vertrauen?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
