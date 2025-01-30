Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Als Vater versagt

SAT.1Staffel 8Folge 54
Als Vater versagt

Als Vater versagtJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 54: Als Vater versagt

23 Min.Ab 12

Jung, attraktiv, und Opa? So hatte sich der erfolgreiche Designer und notorische Single Patrick Meier (35) das nicht vorgestellt. Elf Jahre lang hatte er nicht viel mit seiner Tochter Nickie (16) zu tun. Plötzlich muss er sich um sie kümmern. Völlig genervt stellt er lieber sein Liebesleben in den Vordergrund. Dabei merkt er nicht, dass er seine Tochter und ihr Liebesleben dabei völlig aus den Augen verliert. Dann wird Nickie auch noch schwanger ...

