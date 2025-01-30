Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 55: Der unbekannte Bruder
23 Min.Ab 12
Der Systemadministrator Hans Fröhlich (40) hat zwar einen gutbezahlten Job und ein tolles Haus, aber kein Glück bei den Frauen. Das ändert sich, als auf einmal sein Halb-Bruder Sven Röpke (36) auftaucht und ihm jede Menge Tipps zur fachmännischen Fraueneroberung gibt. Siehe da, es funktioniert. Hans hat sogar ein Date mir seiner Traumfrau und ist zum ersten Mal seit Jahren glücklich. Doch sein Halbbruder Sven hat etwas ganz anderes im Sinn als das Glück von Hans ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1