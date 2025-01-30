Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 73: Ein Vater sinnt auf Rache
23 Min.Ab 12
Gregor Werners cholerische Anfälle haben seine Karriere, seine Ehe und die Beziehung zu seinem Sohn Tom zerstört. Als Gregor den 19-Jährigen nach einem Streit aus dem Haus wirft, nimmt das Unglück seinen Lauf. Tom wird von zwei Jugendlichen zusammengeschlagen als er versucht, ein Mädchen zu beschützen. Gregor muss mitansehen, wie sein Sohn um sein Leben kämpft während die Täter mit Sozialstunden davon kommen. Kann er seine Wut kontrollieren oder begeht er einen großen Fehler?
